LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | manche strepitosa di Kristoffersen

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 12.41 Inforcata di Koyama nelle prime porte, che peccato per il nipponico. Vediamo il belga Armand Marchant, qualificato col pettorale 38 in maniera inattesa. 12.40 Solevaag inizia bene e infatti guadagna un decimo su, poi taglia un po’ troppo nel tratto centrale e chiude a 79 centesimi di ritardo dal connazionale, seconda posizione per lui. Ora curiosità sul giapponese Koyama. 12.39 Zampa non porta via velocità all’ingresso nel secondo muro e la paga a caro prezzo, al traguardo è addirittura a 2.49 da. Attenzione però perché risulta anche un’inforcata, per lui ci sarà la squalifica e la multa. Tocca al norvegese Solevaag, inizia a vedersi un po’ di buio sulla pista. 12.37 Kolega riesce a difendersi anche se ladi...

