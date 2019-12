Brescia | Corini sicuro | «Di nuovo in corsa per la salvezza» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le parole di Eugenioal termine del match vinto contro il Lecce grazie alle reti di Chancellor, Torregrossa e Spalek Eugenioè molto soddisfatto per la vittoria preziosa ottenuta al Rigamonti contro il Lecce, diretta concorrente per la. Queste le parole del tecnico delle Rondinelle a Sky Sport. MATCH – «Abbiamo fatto altre partite di alta qualità ma oggi siamo stati molto bravi. Abbiamo condiviso la voglia di giocare a calcio, finalizzando nella maniera giusta e credo che sia una vittoria meritata che ci dà maggiore consapevolezza» TIFOSI – «Tifosi? Fa molto piacere sentire quei cori. L’importante è che spingano i nostri giocatori perchè sono loro che dovranno portarci a raggiungere un traguardo fantastico» RINNOVO – «Rinnovo? Per me è stata una sorpresa, me l’ha chiesto il presidente e ne stiamo parlando. ...

