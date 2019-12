LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | Rossi in quinta piazza e Audi R8 al comando dopo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:39 La vettura disi trova inposizione assoluta, ma occupa la primanella categoria PRO AM. 15:36 Pit stop anche per Pampanini, è già il secondo. 15:33 Pit stop per Mercedes di Ricci. 15:30un’ora la classifica vede in testa l’R8 di Drudi, segue l’R8 di Vanthoor, la Porsche di Grogor, l’AMG Mercedes di Al Faisal e la Ferrari di. 15:27 Finito il regime di safety car, la gara riparte! 15:24 La Ferrari di Gatting è appena stata presa dal carroattrezzi, che la sta trasportando fuori dalla pista. 15:21 Mattia Rudi ha sopravanzato Dries Vanthoor, che però ha già effettuato un pit stop. 15:18ha approfittato del problema della vettura #83 per riportarsi in. 15:15 La vettura della Ferrari è rimasta ai lati della pista, Gatting stava attaccando la terza ...

JuventusTV : ?? Domani dalle ore 11.55 in diretta da Vinovo la 10° giornata della Serie A femminile ?? @JuventusFCWomen ?? Pink B… - JuventusTV : Oggi giocano le @JuventusFCWomen! ?? Live dalle ore 11.55 la sfida ?? Pink Bari Per seguire la diretta ??… - Inter_Women : ? | DOMANI 24 ore a @ACF_Womens - #InterWomen: diretta su @SkySport, live tweet sul nostro canale! Pronti a soste… -