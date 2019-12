Greta Thunberg a Torino | “2020 anno decisivo | non c’è più tempo”

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tappa italiana per. Reduce dalla conferenza di Madrid, la giovane attivista parola questa volta ha presenziato nel territorio nostrano.è in Italia. A. La giovane attivista svedese, definita la persona dell’dal Time, è nel capoluogo piemontese per il presidio sul clima organizzato dai ragazzi di Fridays for Future. “Dobbiamo … L'articolo: “2020, non c’è più tempo” proviene da www.inews24.it.

