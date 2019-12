Futuro Chiesa | parla Corvino | «Ecco dove andrà a giocare»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019): «E’ uno dei calciatori più forti dell’intera Serie A,» Zitti tutti,. L’ex viola, in un’intervista a Tuttosport, svela ildi. «Per me è uno dei più grandi calciatori del nostro campionato: è destinato ad una grandissima squadra. Fiorentina-Inter? Sulla carta il pronostico è per la squadra nerazzurra, ma sono sicuro che farà tanta fatica». Quindi una battuta anche sulla lotta scudetto: «Vincerà la Juve, ma solo se dopo 8 scudetti ha ancora fame. Se l’Inter prenderà qualcuno a gennaio, allora Conte potrà provarci. Chi? Vidal è l’uomo giusto». Leggi su Calcionews24.com

