Perde il lavoro perché diventa disabile e vive con 200 dollari al mese | poi la sua vita

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un uomo, Loren Krytzer, aveva uncome carpentiere, in California. Durante ilaveva subito un infortunio molto grave per il quale i medici gli avevano dovuto amputare un arto. L’uomo aveva smesso di lavorare eva con soli 200al. Per questo era stato costretto ad affidare i suoi figli agli anziani genitori e luiva dove capitava. Un giorno stava guardando in tv un programma “Antiques Roadshow” durante il quale un uomo aveva messo all’asta una vecchia coperta che valeva una fortuna, si trattava della coperta Navajo. L’uomo vendendola aveva ricavato 500mila. Loren racconta così: “Sono andato a prendere la coperta e l’ho confrontata con quella apparsa in tv” . Quando si è reso conto che la sua coperta era identica a quella venduta in tv ha provato anche lui a venderla e ha guadagnato 1 milione e mezzo di. Loren ha ...

