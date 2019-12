Roma | troppi problemi finanziari | si complica la trattativa con Friedkin | i dettagli

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sembra tutt’altro che semplice il passaggio di proprietà dell’As. Il titolo del club giallorosso ha un calo giornaliero di oltre il 3% e, secondo le ultime indiscrezioni stampa, l’interesse del tycon Dan, che vanta un patrimonio personale di oltre 4 miliardi di dollari e proprietario di Gulf States Toyota, va raffreddandosi sempre più. Il principale scoglio, stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, è la valutazione della. L’attuale proprietario James Pallotta punta a recuperare quanto investito in questi anni (secondo Calcio e Finanza dal 2012 ad oggi Pallotta e i suoi soci hanno investito oltre 250 milioni). La società capitolina presenta debiti attorno ai 250 milioni e dovrà affrontare un aumento di capitale da 150 milioni. Tra i fattori chiave delle trattative anche il progetto stadio, argomento intorno al ...

