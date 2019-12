Mio marito ama il mio bagaglio pesante Dice che l' ho salvato La setta? Non guardo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ha parlato del rapporto con il suo compagno di vita, Tomaso Trussardi, della brutta esperienza con la, dei progetti in televisione. Michelle Hunziker si è confessata in un’intervista rilasciata alla rivista “Grazia” e delha detto di apprezzare un talento particolare: “Quello di amare il mio, ilHunziker, pesantissimo - ha affermato -. Sono stata single per tanti anni perché nessuno se lo voleva prendere. Mioche l’ho. Io credo solo di aver portato nella sua vita un po’ di scompiglio e vivacità”.La conduttrice parla anche dell’esperienza delladi cui è stata vittima: “Perché una volta che ti mostri per quella che sei, le persone ti sostengono. Nessuno è perfetto, tutti commettono errori”. E se le si chiede come sarebbe potuta ...

radiodeejay : Una nuova storia di #AltaInfedeltà - Cuocox90 : RT @SexyRamonaXXX: So che oggi è #giovedìfiga e non #merculedì ma avevo voglia e mio marito va voluto sfondarmi il culo Avrà esagerato con… - cisko04 : RT @SexyRamonaXXX: So che oggi è #giovedìfiga e non #merculedì ma avevo voglia e mio marito va voluto sfondarmi il culo Avrà esagerato con… -