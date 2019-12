LIVE Jihostrou Ceske Budejovice-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: debutto europeo per i campioni del mondo (Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Budejovice-Civitanova, match valido per la Champions League 2019-2020 di volley maschile. La Lube partirà con tutti i favori del pronostico in questa trasferta in Repubblica Ceca e andrà a caccia della prima vittoria nella massima competizione continentale dove è chiamata a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi non dovrebbero avere particolari problemi a imporsi contro i padroni di casa che settimana scorsa sono però stati in grado di espugnare la tana del Fenerbahce Istanbul al tie-break. I freschi Campioni del Mondo, reduci dal trionfo iridato in Brasile, potrebbero comunque pagare le fatiche del Mondiale per Club e delle tante partite in sequenza giocate negli ultimi due mesi ma non vogliono sbagliare ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Jihostrou