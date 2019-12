Le famiglie ostacolano il loro amore | ragazze 14enni fuggono dalla Francia alla Calabria

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019), più di 1300 km in auto per. I carabinieri hanno rintracciato duefrancesi di 14 anni, a Bianchi (Cosenza), che il 29 novembre scorso si erano allontanate da Vence, piccolo centro abitato a pochi chilometri da Nizza, a bordo dell’automobile della nonna di una di. Un viaggio durato più di 11 giorni. Valicata la frontiera a Ventimiglia, le due sono riuscite, guidando a turno, a raggiungere Roma, dove hanno trascorso alcuni giorni usando tutti irisparmi. Poi si sono rimesse in cammino verso sud, nel tentativo di raggiungere la Sicilia.Le duefrancesi hanno viaggiato insieme per poter vivere serenamente il proprio, ostacolato dalle rispettive. Quando i militari della locale stazione le hanno notate, affamate e infreddolite, leerano sdraiate sui sedili dell’auto, in sosta in un ...

