Un anno difficile ma decisivo per il Porto di Salerno | il bilancio di Messineo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoQuello che sta per concludersi è stato per ilcommerciale diunoggettivamentenel corso del quale, però, si sono sbloccate opere che sono considerate fondamentali per lo sviluppo deldi. A dichiararlo il segretario generale dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Francesco, a margine di un incontro nel quale ha presentato un’iniziativa sociale che vede coinvolto l’Ente presieduto da Pietro Spirito.si è soffermato anche a chiarire ancora una volta la vicenda di Porta Ovest, negando che ci siano ritardi di qualsiasi genere o problemi, dopo alcuni dubbi sollevati dalla società Autostrade Meridionali, subito dopo la cerimonia che era stata ospitata nelle due gallerie del cantiere, in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara. A giorni verrà firmata la convenzione che rasserena ...

