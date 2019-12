Sibilla Aleramo | la scrittrice che diede voce alle donne

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Sole, sole! Quanto sole abbagliante! Tutto scintillava, nel paese dove io giungevo: il mare era una grande fascia argentea, il cielo un infinito riso sul mio capo, un’infinita carezza azzurra allo sguardo che per la prima volta aveva la rivelazione della bellezza del mondo. (…) Entrava ne’ miei polmoni avidi tutta quella libera aria, quell’alito salso: io correvo sotto il sole lungo la spiaggia, affrontavo le onde sulla rena, e mi pareva ad ogni istante di essere per trasformarmi in uno dei grandi uccelli bianchi che radevano il mare e sparivano all’orizzonte”.“Una donna”,Portocivitanova, luglio 1888 – Rina appoggiò la pesante valigia nel fresco ingresso di Palazzo Sforza-Cesarini e respirò a fondo per riprendersi dal lungo viaggio che aveva condotto la sua famiglia in quel luogo di luce e ...

