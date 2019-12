Sci alpino | Coppa Europa Sankt Moritz 2019 | Tessa Worley vince il SuperG su Fest e

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Vittoria di prestigio nella tappa di, Svizzera, della-2020 di sci. Iligante femminile, infatti, ha visto il successo della francese, che ha scelto questa gara per prepararsi nel migliore dei modi per il fine settimana elvetico che proporrà un altroe uno slalom parallelo. Non c’era solamente la 30enne nativa di Annemasse al via della prova odierna, ma tante altre protagoniste delladel Mondo, come la nostra Marta Bassino che, tuttavia, non ha portato a termine la sua discesa.ha completato la sua gara con il tempo di 1:20.82, precedendo altre illustri colleghe come la svizzera Nadineper 6 centesimi e la seconda padrona di casa, Wendy Holdener, per 65. Quarta posizione per la francese Coralie Frasse Sombet a 76 centesimi, quinta per la liechtensteinese Tina Weirather a 79, mentre è sesta la ...

