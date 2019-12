Pallanuoto, riscatto Setterosa in World League: Russia battuta 14-9 (Di giovedì 12 dicembre 2019) Pallanuoto, World League femminile: Italia-Russia 14-9. riscatto per il Setterosa che ha superato le sovietiche. OSTIA (ROMA) – Pallanuoto, World League femminile: Italia-Russia 14-9. Dopo il k.o. contro l’Olanda all’esordio, il Setterosa è riuscito ad ottenere l’immediato riscatto superando le sovietica al termine di un match dominato sin dal primo quarto. “Sono molto soddisfatto – ha detto nel post gara il c.t. Paolo Zizza – stasera non era facile contro una squadra molto temibile. Le giovani hanno risposto bene. Una vittoria importante che ci fa avvicinare nel migliore dei modi agli Europei“. Il racconto della sfida L’Italia vuole sin da subito mettere le cose in chiaro e Marletta e Garibotti (su rigore) portano sin da subito l’Italia sul 2-0. Il tris porta la firma dell’esordiente Cocchiere, una delle ...

