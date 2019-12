Aste speciali di gioielli e orologi il 12 e 13 dicembre a Roma

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) · Natale tempo di regali. Gli italiani spenderanno 8,9 miliardi in consumi natalizi.e preziosi nella top ten degli acquisti più in crescita a. · Quasi 2 italiani su 10 (17%) scelgonoe preziosi usati (nel Lazio si arriva al 22%) quando acquistano un prezioso. Tra le modalità di acquisto diusati, lerappresentano per il 41% del campione (48% nel Lazio) un’occasione per scegliere un bene di valore a buon prezzo · Il 12 e 13Affide, leader europeo e italiano del credito su stima, organizza duecon oltre 85 lotti diper un importo totale base asta € 402.200 e 111 lotti diper un importo totale di € 317.600. Natale alle porte ed è corsa ai regali. Si stima che anche quest’anno gli italiani destineranno ai consumi delle feste 8,9 miliardi di euro1. Secondo l’Unione Nazionale ...

