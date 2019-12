Allerta Meteo | adesso il freddo fa sul serio | violenta “Tempesta Invernale” porta neve in

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Sono ore d’inverno sull’Italia: forti nevicate stanno colpendo la Sila, in Calabria, nei versanti settentrionali e orientali dell’altopiano calabrese. Sulle montagne di Acri, Longobucco e Savelli c’è oltre mezzo metro di, mentre a valle sono caduti fino a 100mm di pioggia proprio tra Longobucco e Cirò, dove ieri c’è stato anche un tornado. Spettacolari le immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e nei video di seguito: Il ruggito dell’Inverno in Calabria,abbondante in Sila VIDEO Maltempo in Calabria, forte nevicata a Camigliatello Silano VIDEO Maltempo ein Calabria, lo spettacolo dellain Sila VIDEOle attenzioni si focalizzano sulla recrudescenza del maltempo nei prossimi giorni. Il “ciclone bomba” che in queste ore sta colpendo l’Islanda con ...

