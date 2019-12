Sardine, lo psicodramma su CasaPound: anche gli organizzatori di Bologna si smarcano dall’apertura di Ogongo (Di martedì 10 dicembre 2019) «Le piazze delle Sardine si sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo. Nessuna apertura a CasaPound, né a Forza Nuova. Né ora né mai». Dopo la dichiarazione di uno degli organizzatori della manifestazione delle Sardine a San Giovanni del prossimo 14 dicembre, Stephen Ogongo, la chiusura con una nota ufficiale del movimento romano, e CasaPound che, attraverso le parole di Simone di Stefano, si dice disposta scendere in piazza, arriva quella che sembrerebbe la parola definitiva: il no dei quattro organizzatori del flash mod di Bologna, quelli che hanno dato il via alle iniziative. Il chiarimento arriva con un post sulla pagina Facebook ufficiale del movimento e porta in calce le firme di «Andrea, Giulia, Mattia, Roberto e tutte le Sardine» e gli espliciti hashtag #ItaliaNonAbbocca e #ItaliaNonDimentica. Le piazze delle Sardine si sono fin da subito ...

