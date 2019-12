Lucia Borgonzoni | Discriminata perché donna Bonaccini mi fa passare per la velina

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) A poco meno di due mesi dalle elezioni in Emilia-Romagna (fissate per il 26 gennaio prossimo), si infiamma il duello tra i due contendenti., candidata della Lega, ha affermato durante la trasmissione Agorà, in onda su Rai3, di essere vittima di sessismo da parte dei suoi avversari politici, compreso il candidato del centro-sinistra, Stefano.“Ciò che mi dà più fastidio in campagna elettorale è cheva in giro o fa dei post dove dice che sono muta e cerca di farmiper la. Lo ritengo irrispettoso perché ritengo che venga fatto perché sono, a un uomo non verrebbe fatto”. La polemica incalza dopo le critiche che sono state rivolte allaper la foto che la ritrae di spalle, abbracciata a Matteo Salvini dopo il suo discorso al Paladozza. Polemica sulla quale è ...

