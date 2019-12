Dramma in Antartide, scompare aereo con 38 persone a bordo: continuano le ricerche ma le speranze sono poche [FOTO] (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Intense ricerche contro il tempo, a cui partecipano numerosi Paesi, sono in corso in una vasta regione dell’Antartide nel tentativo di localizzare un C-130 dell’aviazione militare cilena con 38 persone a bordo, di cui 35 militari e tre civili, scomparso dai radar dopo il decollo da Punta Arenas, nel Cile meridionale. Partito verso la base antartica cilena ‘Presidente Eduardo Frei Montalva’ in condizioni meteorologiche favorevoli, l’aereo ha fatto perdere le sue tracce nella prima parte del suo viaggio che avrebbe dovuto durare 4-5 ore. In nottata, dopo aver sottolineato che il C-130 aveva una autonomia di otto ore di volo, i vertici dell’aviazione cilena hanno ufficializzato l’esistenza di “un incidente“, e lanciato i soccorsi lungo la rotta prevista dell’aereo. In una conferenza stampa, il comandante Claudio Alcazar ha ...

