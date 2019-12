Una donna ha raccontato di guadagnare da vent’anni molto bene piangendo ai funerali | ecco

baritalianews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Unahache da venti anni guadagnaai. Racconta di essere riuscita a comprare casa e a mantenere i figli all’università in questo modo. Questo è accaduto in Cina dove la signora in questione racconta di aver guadagnato 25.000,00 euro l’anno da vent’ anni. Questo perché in Cina cercano persone che piangano aiper la durata di mezz’ora e pagano, per quella mezz’ora, 40 euro. La signora che haquesta storia vive nella provincia rurale di Henan, in Cina e ha rilasciato un’intervista a Shanghaiist. Anche in Italia esistevano queste figure negli anni 50 ma pare non ci siano più. Quella di piangere aianche per persone sconosciute è una tradizione che proviene dall’Egitto perchè si riteneva che il pianto servisse ai defunti per purificarsi, dopo la morte, dai peccati commessi in vita. Lache ha ...

