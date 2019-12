Roma Women | tegola Di Criscio | rottura del crociato | il comunicato

Juventus Women - Bonansea : «Inter Roma? Sarà una bella gara. Lazio? Può lottare per lo scudetto» : Juventus Women, le parole dell’attaccante bianconera Barbara Bonansea sulla sfida tra Inter e Roma e non solo L’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea, ospite degli studi di Sky Sport, ha commentato il match in programma alle 12:30 tra Inter e Roma e non solo. Ecco le sue parole. «Inter-Roma Sarà una bella gara, sono due squadre ottime. L’Inter non sta facendo vedere quello di cui è capace veramente magari oggi è la ...