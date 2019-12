Nissan - La Leaf s' illumina per le Feste

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laha realizzato una speciale versione a tema natalizio della: la berlina full electric è stata decorata con migliaia di luci a Led, che sino grazie al recupero dellenergia durante le fasi di decelerazione e di frenata della vettura.E-Pedal e modalità B. La Casa giapponese ha trasformato la sua cinque porte in un vero e proprio albero di Natale. L'iniziativa, però, non ha un fine unicamente folkloristico ma anche dimostrativo: la one-off è stata infatti realizzata per mostrare come lariesca a recuperare parte dell'energia elettrica consumata attraverso due funzioni di guida di cui dispone. La prima è l'e-Pedal, che in diverse situazioni consente a chi è al volante di guidare usando il solo pedale dellacceleratore e sfruttando l'efficacia della frenata rigenerativa (regolabile con i paddle): durante le fasi di decelerazione, questo sistema permette di ...

