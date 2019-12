Mercato | parla Haaland | ”Napoli? Per ora mi godo il momento”

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019): ”Napoli? Penso a giocare e divertirmi” Intervenuto durante la conferenza stampa pre-match, il centravanti Erlingha risposto alle voci diche lo vedrebbero vicino a diverse squadre (Lipsia in pole position). Su di lui, tra le tante, c’è anche il Napoli: ”In questo momento mi concentro solamente sul mio lavoro. Penso a giocare a calcio e a divertirmi. Miquesto momento, il mio obiettivo è fare bene col RB Salisburgo. Per me non è affatto difficile”. Uno score da bomber, l’inizio stagione è super Finora il centravanti del Salisburgo ha collezionato ben 28 gol in 21 presenze, facendo in modo che gran parte dei top club europei mettesse gli occhi su di lui. L'articolo: ”Napoli? Per ora miil momento” CalcioNapoli.

