Livorno | ufficiale l’esonero di Breda | Filippini ad interim | ma c’è il nuovo allenatore

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Robertonon è più l’del. La notizia era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità data dal club labronico con una nota sul proprio sito. “Il Club amaranto salutaringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della carriera”. La squadra labronica è ultima in classifica della serie cadetta con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pari e 10 sconfitte. Per la successione sono tanti i nomi al vaglio. Per adesso si punta sulla soluzione interna Antonio, ex calciatore amato dalla piazza e già collaboratore di. Per il futuro si sondano i nomi di Pillon, Calori e Tramezzani, con quest’ultimo che potrebbe essere annunciato già in serata. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

