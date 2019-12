‘La mia famiglia…’ | Carlotta Mantovan ‘innamorata’ La nuova vita dopo Frizzi

kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019)di nuovo felice con la sua ‘’ famiglianon è solita postare foto della suaprivata sui social. Ogni tanto, però, si concede qualche piccolo scatto che la ritraggono nel quotidiano. Ovviamente nella suanon può mancare il suo unico amore e grande.la morte di Fabrizio, … L'articolo ‘La mia famiglia…’:‘innamorata’. Laproviene da KontroKultura.

matteosalvinimi : Come si può umiliare così una persona che già tanto ha sofferto?!? Questa burocrazia fiscale fa schifo e insulta gl… - virginiaraggi : I sindaci italiani sono in trincea, si occupano dei problemi concreti dei cittadini. Non hanno tempo per i selfie c… - MarroneEmma : / e siamo tutti e due dalla parte del torto. E abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato ??/ La mia frase prefer… -