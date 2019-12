Doping | la Russia è stata bandita dalle Olimpiadi per i prossimi quattro anni L’accusa

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laesclusa per ida tutti gli eventi sportivi internazionali e i Giochi Olimpici dopo lo scandalo del “di Stato”. I vertici dell’esecutivo della Wada, l’agenzia mondiale anti, deciderà oggi a Losanna sulla richiesta di sospensione che finora non è maipresa nei confronti di nessuna nazione. Lo scorso 25 novembre, il Comitato revisore dell’agenzia aveva già anticipato l’esito della riunione di oggi, che a partire dai media americani si dà per scontata: «L’agenzia antirussa Rusada non ha rispettato l’obbligo di fornire una copia autentica dei dati di laboratorio di Mosca». Lo scandaloinaveva coinvolto più di mille atleti nei diversi sport olimpici invernali ed estivi, soprattutto nell’atletica leggera. Proprio in questa disciplina, laè giàsospesa dal novembre 2015. Il comitato ...

