Beatrice Valli incinta | ‘Non sto benissimo’ e rimanda il matrimonio con Marco Fantini

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019), che di recente ha annunciato di essereper la terza volta, si dedica a una sessione di domande e risposte con i fan nelle story di Instagram, e così soddisfa le curiosità dei follower circa questa nuova gravidanza e le nozze imminenti (ma non troppo) con. Il sesso del bebè e quando nascerà Innanzituttorivela di sapere già il sesso del nascituro e di sapere già come chiamarlo, ma non è ancora il momento di farlo sapere al mondo: “Come sapete, preferirei un maschio… però sappiamo già l’esito, quindi nei prossimi mesi vi diremo”. Il parto è previsto entro la prima metà di maggio, e il sesso verrà svelato al baby shower che l’influencer ha intenzione di fare prima del nono mese. Come staLa gravidanza chesta portando avanti non è delle più semplici: “La gravidanza più dura e in cui ho più ...

zazoomblog : Beatrice Valli rimanda il matrimonio - - #Beatrice #Valli #rimanda #matrimonio - Novella_2000 : Beatrice Valli parla della gravidanza e rimanda le nozze con Marco Fantini, spiegando il motivo - Italia_Notizie : Beatrice Valli rimanda il matrimonio -