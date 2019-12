Clarissa Marchese e Federico Gregucci | figlia | “Abbiamo deciso il nome da subito | lo

nonsolo.tv

(Di domenica 8 dicembre 2019)hanno sceltoildella loro prima, lo sveleranno a tutti in occasione del baby shower Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore, coppia nata al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da pochi mesi i due hanno annunciato ai loro tantissimi fan che aspettano il loro primo figlio, hanno svelato anche il sesso del bambino, sarà una femminuccia. Nelle ultime ore l’ex tronista ha fatto sapere che lei ehanno già scelto ilma al momento non vogliono rivelarlo. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio,ha detto:ilda. Lo sapevamo solo nel caso in cui sarebbe stata una femmina. Con il maschietto avevamo qualche dubbio. È unche ho indicato io e aè ...

Vbecks2 : Cecilia Rodriguez si sposa Beavalli si sposa e fa il terzo figlio Clarissa Marchese incinta Clio make-up incinta… - GioBallerini99 : BIANCA HA GIÀ IL TRONO CON IL FIGLIO DI BEA VALLI E CLARISSA MARCHESE #uominiedonne - blogtivvu : Clarissa Marchese, ex Uomini e Donne mostra pancino -