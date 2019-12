Beautiful | anticipazioni puntate italiane dal 9 al 15 dicembre 2019

gossipetv

(Di domenica 8 dicembre 2019)da lunedì 9a domenica 15drammatiche aper Hope e Liam. La baby moon sull’isola di Catalina non è andata come la coppia sperava. Hope Logan ha avuto un parto prematuro e la piccola Beth, chiamata così in onore della bisnonna materna, non è sopravvissuta. … L'articolodal 9 al 15proviene da Gossip e Tv.

