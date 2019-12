anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – “Mezzogiorno: la questione irrisolta”. Si parlerà di Sud e questione meridionale, questo pomeriggio a partire dalle ore 17 presso l’auladel comune di San, nel Salernitano. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Spazio Nuovo”, è collocato nel ricordo, a trent’anni dalla sua, di. “– racconta il presidente del centro studi culturali e popolare Unla di Contursi Terme, Gerardo Sano, che questa sera sarà tra gli ospiti del convegno – fu uno straordinario interprete della battaglia per il rilancio del Mezzogiorno. Lui – aggiunge – nutrì un profondo amore per i nostri territori”. Un momento di riflessione quello di stasera nel Tanagro dunque, perre di Mezzogiorno, sviluppo e rilancio del sud, ripercorrendo le fasi più significative che ...

anteprima24 : ** San Gregorio Magno: trentennale morte di Giacomo Mele, nell'aula consiliare si parla di Mezzogiorno **… - glennascaul : RT @MercurioPsi: Aiutatemi a ricordare, ma non era vietata la sosta qui a Via di San Gregorio, dietro il #Colosseo? Il video è esattamente… - altriSuoni : @Carmen24583545 @Anders967 @SalaLettura @Iulini123Iulin2 @36Antignani Via San Gregorio Armeno è una delle strade ch… -