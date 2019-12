ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport il commento di Antonio Giordano sulla crisi in corso in casa. Sono stati commessi degli errori su cui occorre riflettere per il futuro, scrive. L’ammutinamento è frutto di insoddisfazioni latenti. “Però è chiaro, al di qua e al di là di ciò che suggerisce il campo, che stavolta nel Progetto s’è intrufolato un batterio e ha infettato quel meccanismo perfetto che da 15 anni De Laurentiis ha elevato a modello. È ormai prova provata, in questo calcio opulento e tentatore più di quanto non lo fosse quello nel secolo scorso, che va evitato il rischio di trovarsi con calciatori in prossimità di, immediata o distante appena dodici mesi”. E invece è successo con Mertens e Callejon. Ma anche con Hysah, Milik e Zielinski. Bisogna riflettere anche “sullo sforzo esemplare diad oltranza ad offerte indecenti che finiscono comunque per lasciare in ...

CalcioNapoli24 : - napolista : CorSport: il #Napoli ha sbagliato a trascinare i rinnovi fino a scadenza e a resistere alle offerte milionarie Son… - napolista : CorSport: #UdineseNapoli, #Koulibaly ce la fa. A destra #DiLorenzo in vantaggio su #Maksimovic e #Hysaj Il senegal… -