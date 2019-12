Civitanova-Al Rayyan oggi | orario d’inizio | tv | streaming e palinsesto semifinale

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)sabato 7 dicembre si gioca-Aldel Mondiale per Club 2019 di volley maschile. A Betim (Brasile) la Lube scenderà in campo per affrontare la compagine qatarina, un avversario davvero modesto che non può impensierire più di tanto i lanciatissimi Campioni d’Europa. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi hanno già travolto i mediorientali nell’incontro d’apertura del round robin, un secco 3-0 per i cucinieri che si presentano con tutti i favori del pronostico e che non dovrebbero avere particolari problemi a liquidare i rivali. I Campioni d’Italia andranno a caccia della terza Finale iridata consecutiva da giocare poi domenica pomeriggio contro la vincente del confronto tra Sada Cruzeiro e Zenit Kazan,questa volta vuole alzare al cielo il trofeo dopo aver perso gli atti conclusivi negli ultimi due anni. I marchigiani si ...

