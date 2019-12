GF Vip Signorini rivela | ci saranno 20enni scatenate e forse King Toretto il fidanzato di

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un cast da mille e una notte quello che ha intenzione di formare Alfonsoper la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso, che sarà conduttore della prossima edizione, ha parlato del nuovo cast del Grande Fratello Vip a CR4 la Repubblica delle donne da Pietro Chiambretti. Piero Chiambretti ha incalzato più volte Alfonsoper avere qualche notizia in anteprima sul cast del prossimo Grande Fratello Vip. Alfonsosi è sbilanciato su qualche nome in particolare ha riferito di essersi incontrato Barbara Alberti. La scrittrice è data quasi come certa concorrenti al prossimo reality. Alla domanda di Chiambretti sulla scrittrice, Alfonsoha preferito glissare. Ma Alfonsoha detto di non aver solo incontrato la famosa scrittrice ma anche di aver avuto modo di incontrare il pugile, al secolo ...

