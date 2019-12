LIVE Civitanova-Zenit Kazan 18-8 | Mondiale per club volley in DIRETTA | parziale

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-8 La Lube questa sera sembra un orchestra, non c’è nulla fuori posto. 20-8 Sparacchia fuori il neo-entrato Voronkov, time-out per Vebov, che fa le veci di Alekno in panchina. 19-8 Diagonale lunga di Juantorena, i ragazzi di Fefè De Giorgi sono a dir poco incontenibili. 18-8 Ci sono problemi con il referto elettronico, il gioco stenta a riprendere. 18-8 Bieniek sfrutta l’imprecisione in ricezione di Ngapeth, ancora un gran servizio di Leal. Cambi per lo: escono Sokolov, Butko e Ngapeth. 17-8 Mani-out di Rychlicki, ma la lube in questo momento è uno spettacolo anche in difesa. 16-8 TRE ACE CONSECUTIVI! Sokolov è sceso in ricezione per una linea a quattro, ma il risultato non cambia. 15-8 Ancora un servizio vincente, mamma mia… 14-8 ACE DI LEAL,VOLA SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO! 13-8 Ancora un errore dai ...

