blogo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Chi ha visto le puntate su RaiPlay (che ha messo a disposizione l'intera stagione dal 30 ottobre scorso), conosce già il finale dila, la divertente fiction di Raidue tratta dall'omonimo blog di Valentina Santandrea. Conoscendo il finale, sa anche quante probabilità ci potrebbero essere per una seconda stagione.In realtà, non serve avere già visto l'ultima puntata per immaginare che una serie come questa, appartenente al genere family dramedy, potrebbe durare per numerose altre stagioni: basta inserire nuovi personaggi, affidare nuove storyline a quelli già esistenti e seguire così l'evoluzione della famiglia Mazzuccato, in primis Olivia (Valentina Bellè) ed Eros (Riccardo Maria Manera). La recensione dilala2 si? pubblicato su TVBlog.it 04 dicembre ...

angeloanormale : Con Fede all'inizio volevo fare un'altra foto, poi ho pensato 'no lo voglio più vicino' ?? e ho scelto questa ?? chi… - SerieTvserie : Volevo fare la rockstar 2 si farà? - ikigaitragic : RAGAAAA VOLEVO MORIRE NON MI FACEVA PAGARE PERCHE' LA MIA CARTA NON E' COLLEGATA AD UN NUMERO DI TELEFONO ED E' UNA… -