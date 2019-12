Sanremo 2020 | Codacons | se la Ferragni arriva al Festival | noi denunciamo

Giulia De Lellis rifiutata a Sanremo 2020 - la verità dell’influencer : «Mi hanno detto no come artista e hanno sbagliato» : Giulia De Lellis a Sanremo 2020? A tre mesi dall’inizio della kermesse, circolano le voci su una sua partecipazione all’Ariston. Le indiscrezioni su chi potrebbe affiancare Amadeus alla conduzione si rincorrono e nel totonomi appaiono cantanti, showgirl e anche influencer. Si è detto anche che Francesco Facchinetti, suo manager, l’aveva proposta alla Rai, ma che ci sarebbe stato un rifiuto da parte dello stesso direttore ...

Amadeus rompe il silenzio. Sanremo 2020 - stop alle chiacchiere : la verità sulle sue vallette : Sembrava mancasse una vita e invece il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus si fa sempre più vicino. E non è solo il calendario a ricordarcelo, ma anche la quantità di ipotesi su vallette e cantanti in gara che in questi giorni affollano le pagine del gossip. Il Festival andrà in scena a febbraio prossimo ma ormai, dopo aver scoperto il nome del conduttore, non si parla d’altro che dei volti femminili che lo affiancheranno sul palco ...

Festival di Sanremo 2020 : Amadeus vuole a tutti i costi Donatella Rettore : Donatella Rettore a Sanremo 2020: la proposta di Amadeus Continuano a ritmo spedito i preparativi per il Festival di Sanremo 2020. Che, com’è noto, andrà in onda su Rai Uno dal 4 febbraio all’8 febbraio 2020. Amadeus è il conduttore della settantesima edizione della kermesse ma pure il diRettore artistico. E per questo sta facendo […] L'articolo Festival di Sanremo 2020: Amadeus vuole a tutti i costi Donatella Rettore proviene ...

Sanremo 2020 - cast : svelato un nome dei Big del Festival di Amadeus : Festival di Sanremo 2020: Francesco Renga nel cast di Amadeus? L’indiscrezione Giornate ricche di notizie sulla nuova edizione del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio. L’annuncio ufficiale dei Big in gara sarà fatto da Amadeus il 6 gennaio in una puntata speciale di Soliti Ignoti, programma abbinato alla Lotteria Italia. Si tratta di una novità rispetto agli ultimi anni. Con Claudio Baglioni si ...

Festival Sanremo 2020 : cast da capogiro - sicura la presenza di Diletta Leotta - spunta il nome Elettra Lamborghini - ospite Lady Gaga : Un Festival da mille e una notte quello che sta preparando in grande stile il direttore artistico Amadeus. In dirittura d’arrivo l’accordo con Diletta Leotta che sarà una delle due conduttrici che affiancheranno Amadeus. La bellissima conduttrice starebbe per firmare il contratto. Ballottaggio invece per l’altra conduttrice in queste ore circola sempre più insistentemente il nome di Elettra Lamborghini che forse ha superato ...

Sanremo 2020 : Amadeus rompe il silenzio su vallette e big in gara : L’architettura di Sanremo 2020 inizia a prendere forma, ma c’è molto fermento su questioni ancora ‘misteriose’. Su tutte, quella che riguarda il totonomi sulle vallette di Amadeus e sui big in gara, da giorni argomenti sempre più ricchi di suggestioni e teorie intriganti (come quella che vorrebbe Vanessa Incontrada sul palco dell’Ariston). Con un video su Instagram, il conduttore ha deciso di rompere il silenzio dopo settimane di gossip, ...

Sanremo 2020 : svelati i papabili concorrenti e gli ospiti : Sanremo 2020: i nomi dei papabili cantanti in gara Il Festival di Sanremo 2020 continua a dare spunto per succulente indiscrezioni. Più Amadeus tiene il profilo basso e più la fantasia dei curiosi galoppa selvaggia. Ormai la corsa verso la settantesima edizione della manifestazione nazionalpopolare parte ufficialmente e si discute continuamente su chi affiancherà il […] L'articolo Sanremo 2020: svelati i papabili concorrenti e gli ospiti ...

Emma Marrone ospite al Festival di Sanremo 2020? : Continuano ad arrivare indiscrezioni legate al Festival di Sanremo, in onda dal 4 Febbraio su Rai 1. In questi giorni non si fa altro che parlare dei possibili volti che potrebbero accompagnare Amadeus durante questa avventura: da Diletta Leotta a Chiara Ferragni, passando per Monica Bellucci e Giulia De Lellis, anche se quest’ultima ha recentemente smentito. Ora però arriva una notizia lanciata da TvBlog.it che riguarda ...

Giulia De Lellis a Sanremo 2020 - tra i Big o come co-conduttrice. Parla Francesco Facchinetti : “Non è il mercato del pesce” : Giulia De Lellis a Sanremo 2020? Sulla questione interviene Francesco Facchinetti, manager dell'influencer da 4 milioni di follower su Instragram. Facchinetti nega ogni coinvolgimento di Giulia Lellis per il prossimo Festival della Canzone Italiana e addirittura nega di averla proposta al fianco di Amadeus. Sembrava infatti - da quanto emerso in rete - che Facchinetti avesse proposto Giulia De Lellis per la co-conduzione della kermesse ...