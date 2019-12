LIVE Varese-Virtus Roma basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | comincia la partita a

LIVE Varese-Virtus Roma basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : a Masnago le due squadre cercano il riscatto di mezzogiorno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di mezzogiorno dell’undicesima giornata di Serie A che mette di fronte Openjobmetis Varese e Virtus Roma. Situazione di classifica simile per le due formazioni, con Varese, che ha già usufruito del turno di riposo, a quota 8 punti, e Roma che si trova invece a 10. Entrambe provengono da sconfitte: ...

LIVE Varese-Virtus Roma basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : a Masnago le due squadre cercano il riscatto di mezzogiorno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di mezzogiorno dell’undicesima giornata di Serie A che mette di fronte Openjobmetis Varese e Virtus Roma. Situazione di classifica simile per le due formazioni, con Varese, che ha già usufruito del turno di riposo, a quota 8 punti, e Roma che si trova invece a 10. Entrambe provengono da sconfitte: i ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 93-69 - Olimpia vittoriosa in una partita dominata. 17 punti di Moraschini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – MILANO: Moraschini 17; VARESE: Clark 14 FINISCE QUI. partita totalmente dominata da Milano, che sale a quota 8 punti in classifica 93-69 1/2 Simmons Stoppata irregolare di Biligha su Simmons perché c’è il fallo prima, due liberi 93-68 2/2 Cinciarini Liberi che ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 80-55 - Olimpia in chiaro controllo a 5' dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-61 A segno da tre Natali 81-58 1/2 Moraschini Due tiri liberi per Moraschini, il fallo è di Natali vicino a canestro 80-58 3/3 Jakovics Fallo di Burns sulla tripla di Jakovics, sono tre tiri liberi per il numero 7 di Varese. Time out Messina 80-55 Correzione volante di Simmons 80-53 1/2 Jakovics Antisportivo di Mack dopo la palla persa. L’ex NBA sta cercando ancora il suo posto nel ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 74-45 - divario incolmabile scavato dall’Olimpia nel terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto TOP SCORER – MILANO: Moraschini 16; VARESE: Clark 14 Finisce il terzo quarto, l’Olimpia è ormai in controllo, partita dominata. Due falli di Mack per fermare Varese, 2″7 al termine del terzo quarto con la rimessa in arrivo perché il bonus non era finito 74-45 Tripla di Nedovic, arriva vicina al +30 Milano 71-45 Rimbalzo in attacco e appoggio ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 57-39 - Olimpia mai in difficoltà dopo due quarti e mezzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-43 Palla che arriva facilmente sotto per Biligha: +24 Milano 65-43 E ancora la tripla di Micov! Vola oltre i 20 di vantaggio Milano, time out Caja 62-43 2/2 Micov Guadagna due tiri liberi Micov, il fallo è di Mayo 60-43 2/2 Peak Peak attacca Moraschini dal lato destro, ne provoca il terzo fallo e si concede due tiri liberi 60-41 16 punti, 4/5 da tre: è la giornata di oggi di Riccardo ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 46-30 - Olimpia avanti all’intervallo con 13 di Moraschini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: Moraschini 13; VARESE: Vene, Mayo 9 Finisce il secondo quarto, con l’Olimpia in chiaro controllo 46-30 Cinciarini per Brooks, massimo vantaggio Milano Terzo fallo anche di Peak, ultimo minuto prima dell’intervallo 44-30 Ancora Moraschini! Sono 13 per lui 41-30 Brooks perde Vene, che va a segno 41-28 Arriva la prima tripla del secondo quarto di Milano, è ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 10-2 - prova a scappare l’Olimpia dopo tre minuti di attacchi rivedibili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora un fallo di Clark, che stavolta manda in lunetta Scola 22-12 2/2 Rodriguez Contatto Mayo-Rodriguez, lunetta per lo spagnolo 20-12 Peak appoggia al tabellone prendendo la linea di fondo, ultimo minuto del primo quarto 20-10 2/2 Brooks Fallo a rimbalzo in attacco di Peak su Brooks, che va in lunetta. In precedenza da segnalare, proprio a rimbalzo, una buona intensità di Luca Gandini, che ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : Olimpia per proseguire la risalita in classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Sassari-Roma, l’anticipo di ieri Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Milano e Varese, valido per la settima giornata della Serie A 2019-2020. Torna in scena il sentitissimo derby tra due delle formazioni che hanno fatto la storia del basket italiano, sia in Italia che in Europa, con le tante Coppe Campioni ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 87-80 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : la Segafredo rischia ma infila la nona di fila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.00 La Virtus Bologna infila la nona vittoria di fila! La Segafredo batte 87-80 Varese, confermando la vetta a punteggio pieno, oltre ai successi in Europa: i padroni di casa vincono grazie alle giocate di Markovic e Teodosic, rischiando a più riprese considerando i vantaggi notevoli, come il +10 di secondo quarto, ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 80-75 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : finale da vivere al PalaDozza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-75 2/2 di Teodosic dalla lunetta. 78-75 JAKOVICS DALL’ARCO! CHE PARTITA DEL #7. 78-73 Weems da dentro l’area! 76-73 CLARK! -3 VARESE! 76-70 Fallo tecnico di Mayo: non potrà tornare in campo. Brutta perdita per Varese. 76-70 HUNTER! Entra in area e realizza il +5. 74-70 Mayo dalla lunetta! -4 di Varese. 74-69 +5 DI BOLOGNA! 72-69 VENE DA TRE!!! MATCH APERTISSIMO AL PalaDozza! ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 62-58 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : finale infuocato al PalaDozza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-60 -4 degli ospiti! Ottimo rimbalzo di Jakovics. 64-58 Timeout Varese. 64-58 ESULTA MARKOVIC! PENETRA IN AREA E SCHIACCIA! Mostra i muscoli uno dei migliori in campo. 62-58 Penetra Markovic che arriva al ferro. 60-58 CLARK! AL DEBUTTO SEGNA 3 PUNTI! 60-55 DA TRE RICCI! COMINCIA BENISSIMO LA Virtus! INIZIO QUARTO QUARTO 20.31 Si prevede un finale infuocato al PalaDozza dopo un gran terzo ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 52-48 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : primo strappo della Segafredo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-48 Varese a -4: match apertissimo! 52-47 NATALI DALL’ARCO! Tripla e fallo subito. 52-44 DA TRE PAJOLA! SU NO-LOOK DI TEODOSIC! 49-44 Buona giocata di Simmons. 49-42 Markovic fa 0/2 dalla lunetta. 49-42 Hunter, con il piede che fa da perno. 47-42 TRIPLA DI JAKOVICS! SI RIFA’ SOTTO VARESE! 47-39 Jakovics fa 2/3 dalla lunetta. 47-37 Gran recupero di Weems e Ricci ringrazia: +10 ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 40-34 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Teodosic e Mayo protagonisti al PalaDozza! Segafredo avanti all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 La Virtus Bologna ha concluso il primo tempo con 3 possessi di vantaggio con 6 punti di distacco, vincendo 40-34 su Varese, con la Segafredo abile a sfruttare le giocate di Markovic e Teodosic: nonostante le triple di Mayo, Varese va a riposto sotto nel punteggio. FINE SECONDO QUARTO 40-34 Non sbaglia Teodosic dalla lunetta: 3 possessi di vantaggio Bologna ad 1′ dalla fine. 39-34 ...