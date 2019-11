Sinisa Mihajlovic ha fatto il trapianto di midollo osseo

L’allenatore Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo : Il Bologna ha comunicato che il suo allenatore Sinisa Mihajlovic, che da alcuni mesi soffre di leucemia, è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo circa un mese fa, il 29 ottobre. La notizia è stata diffusa soltanto oggi,

Calcio : Sinisa Mihajlovic si è sottoposto a trapianto di midollo osseo. Le condizioni di salute del mister del Bologna : Sinisa Mihajlovic sta giocando con grande grinta la sua partita più importante. Il tecnico del Bologna si è sottoposto al trapianto di midollo osseo. Nella tarda mattinata di oggi è arrivato il comunicato stampa dell’ospedale Sant’Orsola dove l’ex calciatore si sta sottoponendo alle cure per la leucemia. “Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere ...

Sinisa Mihajlovic torna a casa dopo il terzo ciclo di chemioterapia : la gioia della moglie su Instagram : La moglie Arianna mostra tutta la sua gioia: Sinisa torna a casa. Finito il terzo ciclo di chemioterapia per combattere la leucemia, l’allenatore del Bologna torna finalmente a casa e Arianna Rapaccioni pubblica una foto all’uscita dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Sono molti i tifosi, non solo rossoblu, che hanno notato come il mister sia provato negli ultimi giorni. Quel che è certo è che Mihajlovic ha una grande ...

“Più bella cosa non c’è”. Sinisa Mihajlovic - una notizia grandiosa : la foto (e la gioia) della moglie Arianna : “Più bella cosa non c’è, siamo di nuovo a casa”. Così la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, commenta la foto scattata fuori dall’ospedale di Bologna e apparsa sul suo profilo Instagram che ha fatto subito il giro della rete. Nello scatto il tecnico serbo, ex allenatore di Milan, Torino, Fiorentina e Catania abbraccia e bacia la consorte, che sorride. Mihajlovic ha completato il terzo ciclo di cure e potrà dunque tornare a casa. ...

Sinisa Mihajlovic ha lasciato il Sant’Orsola : ha completato il terzo ciclo di cure : Buone notizie per l’allenatore del Bologna. Infatti Sinisa Mihajlovic ha lasciato nella tarda mattinata di mercoledì l’ospedale Sant’Orsola. Nel nosocomio

Mihajlovic torna a casa. Sinisa è stato dimesso dall'ospedale dopo il terzo ciclo di chemio : L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihalovic, ha lasciato nella tarda mattinata di oggi l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, una volta completato il terzo ciclo di chemioterapia contro la leucemia. A darne la notizia la moglie Arianna su Instagram dove ha postato una foto abbracciata al marito con la didascalia: “Più bella cosa non c’è. Di nuovo a casa”. View this post on InstagramA post shared ...

Arianna Mihajlovic - il tenero messaggio per Sinisa su Instagram : Un gesto d’amore per ribadire, se ancora ce ne fosse bisogno, la vicinanza e l’ammirazione verso l’uomo della sua vita.Lo ha fatto Arianna Mihajlovic che, ancora una volta, ha voluto gridare al mondo, ma soprattutto a suo marito Sinisa, quanto si senta fortunata a condividere l’esistenza con lui, e quanto vuole continuare a stargli vicino.Arianna d’altronde, è a fianco di Mihajlovic da oltre 20 anni, il loro amore si è concretizzato in un ...

Bologna-Sampdoria - la bella iniziativa dei tifosi doriani : pronta una sorpresa all’ex allenatore Sinisa Mihajlovic : In occasione della trasferta di Bologna, i tifosi della Sampdoria sono pronti a mostrare la loro vicinanza all’ex allenatore doriano Sinisa Mihajlovic, alle prese da diversi mesi con una dura battaglia contro il tumore In vista della trasferta di Bologna, circa 500 tifosi della Sampdoria sono pronti a tifare la propria squadra allo stadio Dall’Ara, ma non solo. Nonostante il momento delicato che sta attraversando la formazione ...

Torino ha reso omaggio a Sinisa Mihajlovic : Qualcosa di toccante che va al di là del 2-1 dei bianconeri sul Bologna. Al momento della lettura delle formazioni

Damascelli : lo Stadium dovrà ringraziare Sinisa Mihajlovic : Per due volte il destino ha messo vicini la Juventus e Mihajlovic, scrive Tony Damascelli su Tuttosport. La prima, cinque anni fa, quando i bianconeri pensarono a lui per sostituire Conte. Sinisa piaceva ad Agnelli, a Paratici, a Marotta e a Nedved. Ci fu un pranzo a casa del presidente, Sinisa sembrava destinato ad essere il nuovo tecnico della Juve, poi la storia si interruppe. La seconda volta è successo in estate. Mentre i media rincorrevano ...

Sarri vs Mihajlovic in Juventus Bologna/ 'Spero di vedere Sinisa in panchina' : Juventus Bologna, vigilia della sfida valida per l'8° giornata di Serie A: il messaggio di Maurizio Sarri a Sinisa Mihajlovic.

“Vorrei salutarvi”. Succede dopo il secondo ciclo di chemio. Le parole di Sinisa Mihajlovic sono commoventi : Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo, che ha appena concluso il suo secondo ciclo di cure per combattere la leucemia, ha inviato un commovente video messaggio di auguri proiettato prima della partita: “Aspettate un po’ ragazzi, vorrei salutarvi anch’io – ha esordito il tecnico nel suo filmato – Mi spiace di non essere lì con voi, sono uscito dall’ospedale ieri e avevo tanta voglia di rivedere mia moglie e i miei figli: mi scuserete per questo. ...

Sinisa Mihajlovic e la toccante dedica della figlia : Mio padre non m'ha detto come vivere - ma... : Sul suo profilo Instagram, la figlia dell'allenatore del Bologna, Viktorija Mihajlovic, ha condiviso un'emozionante dedica scritta per il padre affetto da leucemia. Molto toccante è la dedica che Viktorija Mihajlovic ha riportato a corredo di una nuova nuova foto pubblicata su Instagram. "Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto, mi ha fatto osservare come lo faceva", quest'ultime sono solo alcune delle parole che Viktorija ha ...

Sinisa Mihajlovic - la commovente dedica della figlia : “Ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva” : Una foto del padre, in bianco e nero, con la mano sul cuore e il cappello in testa, ovviamente in un campo di calcio, e, nella didascalia, poche toccanti parole: “Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva. E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo, per te stesso egualmente t’amerei”. È la dedica fatta da Viktorija Mihajlovic al padre Sinisa, l’ex calciatore serbo ora ...