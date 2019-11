XF13 - La serata degli inediti in diretta su Sky Uno e NOW TV

Fonte : digital-news

(Di giovedì 21 novembre 2019) È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X FACTOR 2019. Una puntata decisiva, sia per le sorti della gara sia per la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.