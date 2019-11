Viva RaiPlay! | ospiti e anticipazioni della puntata del 21 novembre 2019

Fonte : blogo

(Di giovedì 21 novembre 2019) Quintadi, lo spettacolo del mattatore Fiorello, in onda esclusivamente su RaiPlay, la OTT del servizio pubblico. In prima emissione dal mercoledì al venerdì,RaiPlay attende il proprio pubblico alle ore 20.35 circa, al termine del TG1sera. Anche oggi seguiremo l'appuntamento in liveblogging, dallo sketch con la giornalista Laura Chimenti durante il notiziario, fino all'aster show.Massimo riserbo suglispecialiserata, ma rimaniamo in attesa fiduciosa di qualche rivelazione social prima, come quella di ieri di Emma su Twitter. Sicuramente non mancheranno Vincenzo Mollica in versione Muppet (la cui voce è proprio del giornalista di Rai 1, come rivelato in un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni), il maestro Enrico Cremonesi, il fidato Danti, gli snodati Urban Theory, i tre Gemelli di Guidonia e il giovane regista Phaim ...

