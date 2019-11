Brescia – Balotelli allontanato da Grosso | “Mario vai | Mario vai!”

Calcio : Mario Balotelli allontanato dal campo di allenamenti del Brescia dal tecnico Grosso : Mario Balotelli per un motivo o per l’altro fa sempre parlare di sé. Il calciatore del Brescia, stando a quanto riportato da gazzetta.it, è stato allontanato dall’allenamento delle Rondinelle oggi pomeriggio. Una decisione presa dall’allenatore Fabio Grosso, che avrebbe ravvisato scarso impegno nell’ex attaccante di Inter e di Milan. Per questo, Balotteli si è diretto subito verso gli spogliatoi, per poi lasciare il ...

Ultime dai campi – Test amichevoli per Cagliari - Brescia e Inter : infortunio per Balotelli : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. JUVENTUS – Dopo tre giorni di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi con i pochi giocatori rimasti a Torino durante la sosta. Seguiti programmi personalizzati allo Juventus Training Center della Continassa. Alla ripresa erano tutti presenti tranne ...

Balotelli - che frecciata da Vieira : “deve capire che il calcio è un gioco di squadra - spero che a Brescia…” : L’ex allenatore di Balotelli ai tempi del Nizza si è soffermato sulle qualità di Super Mario, esprimendo il proprio punto di vista Patrick Vieira e Mario Balotelli sono stati prima compagni di squadra all’Inter e al Manchester City, poi hanno incrociato nuovamente le proprie strade a Nizza, dove il francese è sbarcato nel ruolo di allenatore per pochi mesi. Claudio Martinelli/LaPresse Un tempo comunque sufficiente per ...

Mario Balotelli attaccato dai tifosi del Brescia : "È italiano - ma non rispetta la maglia" : Mario Balotelli, dopo i cori razzisti nella partita Verona-Brescia, viene criticato dagli stessi sostenitori del Brescia. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il gruppo Brescia 1911 ha condannato certi atteggiamenti di SuperMario. Leggi anche: Grosso: "Balotelli è un ragazzo d'oro" "Siamo es

Brescia - gli ultrà contro Balotelli : 'La sua arroganza non è giustificabile' : La reazione di Mario Balotelli contro i cori razzisti, che durante il match Verona-Brescia erano stati intonati da alcuni tifosi locali, continua a scatenare dure polemiche. Questa volta a ritornare sulla vicenda è il comunicato stampa redatto dagli ultrà della squadra lombarda, i quali hanno duramente criticato l'atteggiamento dell'attaccante. Secondo ciò che è stato riportato nel testo, i tifosi della curva Nord del Brescia non avrebbero ...

Il comunicato degli ultras del Brescia : “Balotelli - Keep calm and… suda la maglia” : Il gruppo 1911 del Brescia attacca Mario Balotelli. Lo fa con un lunghissimo comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. In esso gli ultras scrivono che il razzismo “esiste, esisteva ed esisterà sempre”, che si sta addirittura allargando “anche grazie all’ignoranza generale, alle paure di un futuro sempre più incerto, e soprattutto grazie a chi lo legittima e lo giustifica, magari proponendo/emanando leggi liberticide contro ...

Grosso salvezza Brescia a ogni costo - Balotelli è un ragazzo d'oro : "Saluto Eugenio, e' un amico che ha dato un'identità alla squadra". L'avventura di Fabio Grosso come allenatore del Brescia, inizia con un pensiero

Verona-Brescia - Balotelli torna a parlare : “ho accusato quei pochi scemi - non sono stati 2-3” : “Non e’ bello quello che e’ successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona o la curva del Verona”. sono le importanti dichiarazioni di Mario Balotelli che ha parlato così sull’episodio di razzismo avvenuto nel match di campionato tra Verona e Brescia. “Ho accusato pochi scemi, ho accusato quei coglioni che lo hanno fatto, di sicuro non erano 2 o 3 se li ho sentiti dal campo. sono pochi, ...

Cori razzisti Verona-Brescia - Salvini fa discutere : “un operaio dell’Ilva più importante di 10 Balotelli” : Le dichiarazioni di Matteo Salvini in merito ai Cori razzisti rivolti a Balotelli fanno discutere: il leader della lega glissa sull’argomento giudicandolo un problema di secondo piano Il lunedì è da sempre il giorno in cui si commenta quanto accaduto nella domenica di Serie A, ma questa volta gli episodi prettamente sportivi lasciano spazio alle opinioni personali in merito ai Cori razzisti durante Verona-Brescia. Protagonista, suo ...