Xiaomi | gli smartphone segnalano l’arrivo di un terremoto

Xiaomi svela nuovi dettagli sull’incredibile ricarica Super Charge Turbo da 100 W : Xiaomi ha diffuso ulteriori dettagli riguardanti la sua incredibile ricarica Super Charge Turbo da 100 W durante la Xiaomi Developers Conference, ma non sappiamo ancora con quale smartphone Android debutterà. L'articolo Xiaomi svela nuovi dettagli sull’incredibile ricarica Super Charge Turbo da 100 W proviene da TuttoAndroid.

Samsung vuole battagliare con Xiaomi - Realme e HONOR con le aziende ODM : La nuova generazione di smartphone Samsung Galaxy A prevista per il 2020 sarà sviluppata da aziende ODM in Cina L'articolo Samsung vuole battagliare con Xiaomi, Realme e HONOR con le aziende ODM proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi con migliore fotocamera : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Xiaomi con migliore fotocamera presenti sul mercato. Infatti la marca cinese non fa solo terminale molto prestanti dai prezzi onesti, ma porta anche soluzioni fotografiche prestanti in leggi di più...

I migliori smartphone Xiaomi da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi indicheremo i migliori smartphone Xiaomi per ogni fascia di prezzo. Ormai Xiaomi non è più una marca solo per gli addetti ai lavori, ma è conosciuta anche dai meno leggi di più...

Quante offerte per acquistare Amazfit GTR e Xiaomi Mi Band 4 : ecco le migliori : Sono decisamente diversi, per prezzo e definizione, eppure Xiaomi Mi Band 4 e Amazfit GTR condividono un'autonomia difficile da raggiungere per gli altri. L'articolo Quante offerte per acquistare Amazfit GTR e Xiaomi Mi Band 4: ecco le migliori proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una tazza riscaldata capace di ricaricare gli smartphone in wireless : Xiaomi ufficializza una tazza del tutto simile ad una tazza comune con la particolarità di essere alimentata da un pad che può erogare la ricarica wireless L'articolo Xiaomi lancia una tazza riscaldata capace di ricaricare gli smartphone in wireless proviene da TuttoAndroid.

Redmi AirDots o Xiaomi Mi Air 2? Ecco le migliori offerte per acquistarle : Eccovi le migliori proposte per acquistare le cuffie true wireless Redmi AirDots e le recentissime Xiaomi Mi Air 2, diverse per prezzo e funzionalità. L'articolo Redmi AirDots o Xiaomi Mi Air 2? Ecco le migliori offerte per acquistarle proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone Xiaomi 5G costeranno meno di 260 euro nel 2020. Novità anche per Mi MIX 4 5G e Mi TV 5 : Xiaomi promuoverà pienamente lo sviluppo e la promozione della tecnologia 5G con 10 smartphone che la supporteranno nel 2020. L'arrivo dello smartphone Mi MIX 4 5G potrebbe avvicinarsi, visto che è apparso sul sito del rivenditore cinese Jingdong Mall, inoltre la società aggiungerà presto il supporto per l'impronta vocale sui nuovi modelli Mi TV 5. L'articolo Gli smartphone Xiaomi 5G costeranno meno di 260 euro nel 2020. Novità anche per Mi MIX ...

Samsung pronta a seguire Xiaomi con l’abbigliamento smart Cardinal : Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud, Samsung C&T Corporation ha registrato un brevetto presso il KIPO per il termine "Cardinal" L'articolo Samsung pronta a seguire Xiaomi con l’abbigliamento smart Cardinal proviene da TuttoAndroid.

Gli auricolari true wireless Xiaomi Haylou GT1 Pro sono in offertissima su eBay : Haylou, una delle compagnie che orbitano nell'ecosistema Xiaomi, rilascia i nuovi auricolari GT1 Pro con una maggiore autonomia rispetto al modello standard. L'articolo Gli auricolari true wireless Xiaomi Haylou GT1 Pro sono in offertissima su eBay proviene da TuttoAndroid.

TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e non solo : TIM ha prorogato la promo degli smartphone a rate senza anticipo, dal 15 novembre varrà anche per Xiaomi Mi Note 10, Huawei Nova 5T e Redmi Note 8T. L'articolo TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e non solo proviene da TuttoAndroid.

Dagli smartphone alle smart tv - tutte le novità presentate da Xiaomi : Madrid – La cinese Xiaomi ha, sempre più, Samsung nel mirino. Non solo gli smartphone coreani sono stati il costante termine di paragone durante la presentazione a Madrid del Redmi Note 8 e Mi Note 10, ma a stupire è stata anche una nuova linea di smart Tv, in tre versioni disponibili: Mi TV 4S 55” (449 euro), 4S 43” (349 euro) e 4A 32” (179 euro), in arrivo in Italia nelle prossime settimane. “Anche con questo passo non tradiamo nostra ...

Migliorate la copertura WiFi in casa con questo ripetitore Xiaomi - a soli 10 euro : Grazie a questo piccolo router Xiaomi, da montare direttamente su una presa di corrente, potete aumentare la copertura WiFi in casa. L'articolo Migliorate la copertura WiFi in casa con questo ripetitore Xiaomi, a soli 10 euro proviene da TuttoAndroid.

Febbre da Xiaomi Mi Note 10? Ecco come averlo in esclusiva al miglior prezzo : Ormai GearBest è uno store che non ha bisogno di presentazione: più e più volte è stato teatro per la presentazione di nuovi prodotti da brand che però non sentiamo nominare spesso. In questo caso leggi di più...