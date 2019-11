NBA 2019-2020 | i risultati della notte 20 novembre Lakers vittoriosi nonostante un

NBA 2019-2020 : Carmelo Anthony firma per un anno con i Portland Trail Blazers : L’assenza dai campi di Carmelo Anthony finisce qui. Il trentacinquenne dieci volte All Star e tre volte Campione Olimpico è stato infatti ufficializzato dai Portland Trail Blazers, che lo riportano in campo dopo un’infinita serie di vicissitudini che lo hanno tenuto lontano dai parquet americano. Il contratto firmato è un annuale non garantito. Anthony ha affidato a YouTube i motivi della scelta: “Ho sempre avuto un occhio di ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (18 novembre). I Kings interrompono la striscia dei Celtics - vincono ancora i Lakers - bene Melli : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (17 novembre). James Harden segna 49 punti - Doncic e Porzingis trascinano i Mavericks. Bene Melli - meno i suoi Pelicans : Otto le partite in questa notte NBA, tra risultati a loro modo esagerati, battaglie di primo livello e un po’ d’Italia che si fa valere. Andiamo a scoprire tutto. I Brooklyn Nets passano sul campo dei Chicago Bulls per 111-117, giovandosi di un’ottima seconda metà di gara, che neutralizza il 37-20 dei Bulls nel secondo quarto, e soprattutto di un ultimo periodo da 43 punti. Spencer Dinwiddie mette a segno 24 punti, Joe Harris si ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (17 novembre) : uno strepitoso Gallinari vince all’overtime - perde Belinelli - volano Celtics e Lakers : Si sono giocate nella notte italiana otto partite della regular season NBA. Il match di maggior richiamo era probabilmente quello tra gli Houston Rockets e gli Indiana Pacers e l’hanno vinto i texani, arrivando a sei vittorie consecutive e interrompendo la serie di quattro degli avversari grazie al solito, inarrestabile James Harden, autore di 44 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, Ben McLemore aggiunge 21 punti, Russell Westbrook 17 più 8 ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (15 novembre). Antetokounmpo guida i Bucks alla vittoria - cadono a sorpresa Clippers e Mavericks : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione NBA 2019-2020. Da registrare le vittorie interne di Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, e le sorprendenti sconfitte esterne per Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ad inaugurare la notte del Basket a stelle e strisce è la vittoria in scioltezza dei Miami Heat in quel di Cleveland con il punteggio di 97-108. La ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (13 novembre). Tutto facile per i Lakers contro Golden State - Houston supera i Clippers : Sono sette le partite svoltesi nella notte NBA. Apre la vittoria dei Memphis Grizzlies in casa degli Charlotte Hornets, con 23 punti e 11 assist del rookie Ja Morant. Per la franchigia del North Carolina, invece, non bastano 33 di Terry Rozier e 20, dalla panchina, di Malik Monk. Successo largo e sorprendente, invece, per gli Orlando Magic, i quali, all’Amway Center, hanno rifilato 15 punti di scarto a dei Philadelphia 76ers che ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (13 novembre). Lakers ok con i Suns - brivido 76ers. Travolti i Thunder di Gallinari - Trae Young trascina gli Hawks : Otto le partite di questa notte NBA, ancora in bilico tra soluzioni sulla sirena o quasi e partite dominate. Andiamo a vedere l’accaduto. Il dominio è quello degli Indiana Pacers, che travolgono per 111-85 gli Oklahoma City Thunder con 23 punti di TJ Warren, 20 di Malcolm Brogdon e la doppia doppia da 18 e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Thunder con 14 punti in 24 minuti e poc più. La sfida ...

