Live non è la D’Urso | Vittorio Feltri abbandona lo studio | «Siete delle galline»

Heather Parisi a Live-Non è la d'Urso - la dura frecciata della figlia Jacqueline sui social : La figlia della showgirl americana: "Perché non chiedete alla Heather dove sono le altre due figlie?".

Vittorio Feltri e Sgarbi a Live-Non è la D'Urso? Ascolti da record : dove è volata Barbara D'Urso : La settimana televisiva di Canale 5 inizia con un record di Ascolti. Lunedì scorso Live Non è la D' Urso ha totalizzato 2.532.000 telespettatori, pari al 15.14% di share, segnando il risultato più alto di questa stagione televisiva. Nel corso della serata, Live ha toccato picchi di 3.415.000 telespe

Live non è la d’Urso : Luxuria rompe il silenzio dopo le polemiche : Vladimir Luxuria torna sui social dopo le polemiche scoppiate a Live Non è la d’Urso: il post In questi ultimi giorni Vladimir Luxuria è finita al centro di furiose polemiche dopo l’infuocato scontro con Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri a Live da Barbara d’Urso. In quella circostanza la popolare opinionista è stata insultata pesantemente dai due uomini. Insulti che non sono piaciuti affatto ai telespettatori, i quali si sono ...

Live MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Franco Morbidelli inizia alla grande - moto in fiamme per Iannone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Si controlla la pista per capire eventuale presenza d’olio dopo la rottura di Iannone 12.40 ATTENZIONE! moto in fiamme per Andrea Iannone all’uscita dai box dopo che il motore è esploso in pieno rettilineo. BANDIERA ROSSA! 12.38 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. MARQUEZ 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F. Morbidelli +0.139 4 36 J. ...

Laura Desiree - la giornalista che si spoglia mentre legge il tg ospite di “Live non è la D’Urso” : il bacio con Milly D’Abbraccio : Momenti ad alto tasso erotico nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Dopo il duro botta e risposta tra Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri e Vladimir Luxuria, nello studio di Canale 5 ha fatto il suo ingresso Laura Desiree una delle giornaliste-spogliarelliste più famose. Originaria di Toronto, in Canada, la ragazza è uno dei volti noti di Naked News, il tg a luci rosse dove la conduttrice si spoglia integralmente mentre ...

Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi - il fuorionda a Live-Non è la D'Urso : "Io sono fro***" - "Culattone" : Si torna alla pirotecnica puntata di Live-Non è la D'Urso di lunedì 18 novembre, in onda su Canale 5 sotto la scoppiettante conduzione di Barbara D'Urso. Siamo nel bel mezzo della rissa, in questo caso quella che ha visto contrapposti Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Anzi, la rissa si è da poco p

Live Italia-Danimarca - Europei curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri non mollano mai! Tre punti nel decimo end : 8-8 e si va avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48: Ora serve un altro miracolo all’Italia perchè nell’extra end la Danimarca è di mano ma Krause potrebbe aver perso la sicurezza 21.46: INCREDIBILE!!!!! C’è ancora vita!!! Krause dopo una serata al limite della perfeazione, manca la bocciata decisiva e apre la strada per i tre punti azzurri!!! Si andrà all’extra end: 8-8 21.45: La Germania batte 5-4 la Svizzera, un ...

Live Italia-Danimarca - Europei curling 2019 in DIRETTA. La Danimarca non molla : 3-3 all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28: Dagli altri campi: Scozia-Inghilterra 3-2, Russia-Olanda 3-4, Svizzera-Germania 3-1, Svezia-Norvegia 5-2 20.26: Rischia qualcosa Krause ma riesce a piazzare la stone a punto. Di nuovo parità all’intervallo: 3-3 dopo cinque end 20.23: La bocciata di Retornaz. Tre stone italiane a punto ma adesso la Danimarca ha un tiro facile per prendersi il punto della parità 20.22: Krause piazza ...

Live non è la D'Urso - Heather Parisi racconta d'aver subito in passato violenze domestiche : "Finalmente ho il coraggio di dare coraggio alle donne che subiscono la violenza tra le mura di casa": parole inattese, pronunciate sull'inconfondibile divano bianco televisivo da una protagonista del mondo dello spettacolo all'amica di 40 anni, prima che alla conduttrice. Ha scelto il salotto televisivo di Live non è la D'Urso, Heather Parisi, per rivelare un lato finora segretissimo della sua vita privata: una storia di botte prese per sette ...

Claudio Sona - lo sfogo contro Live non è la d’Urso : “Si è toccato il fondo” : Claudio Sona contro Live non è la d’Urso: “Trasmesso l’esempio più becero di aggressione ai diritti delle minoranze” Quello che è accaduto ieri sera a Live non è la d’Urso ha indignato buona parte del pubblico. E stamattina anche Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto dire la sua. Ma che cosa […] L'articolo Claudio Sona, lo sfogo contro Live non è la d’Urso: “Si è toccato il fondo” ...

Live non è la d'Urso - la figlia grande di Heather Parisi contro la madre : "Perché non le chiedete..?" : Da Barbara d'Urso a Live non è la d'Urso si è parlato a lungo dei due gemelli fatti in provetta da Heather Parisi e dal marito quando lei aveva 50 anni. Adessi i figlioletti ne hanno nove. Bene, poco si parla del fatto che la showgirl avesse già due figlie grandicelle. Ora le ragazze parlano, anzi u

Heather Parisi e il marito Umberto Maria - dopo Live non è la D’Urso - rispunta quella ‘strana’ faccenda del passato : dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso si è parlato molto di Heather Parisi e dell’attuale marito Umberto Maria Anzolini. Era la prima volta che la ex ballerina famosa per Cicale presentava al pubblico il marito. I due stanno insieme da tempo e hanno anche due gemelli, ma la presentazione ufficiale del marito al pubblico non c’era mai stata. dopo la puntata si è parlato molto di Heather Parisi e i riflettori si sono di nuovo accesi sul marito ...

Laura Desiree e Milly D'Abbraccio/ Video bacio saffico a 'Live - Non è la D'Urso' : Laura Desiree e Milly D'Abbraccio: Video del bacio saffico andato in scena ieri in diretta a Live - Non è la D'Urso su Canale 5.

Live non è la D'Urso - Mediaset festeggia : 3 - 5 milioni nonostante la Nazionale : Con un classico boomerang su Instagram la d’Urso festeggia per l’ennesimo successo televisivo. Anche contro la partita dell’Italia il suo Live conquista tutti con oltre il 15% di share e picchi del 23% con 3.5 milioni di italiani. Ottimo riscontro anche sul pubblico giovane: 22% tre donne 20-24 anni