Usa | svolta sulle colonie israeliane in Cisgiordania | per Trump “non violano il diritto

Viva la svolta verde - ma non Usatela come scUsa per aumentare le tasse : In Germania si parla di investimenti verdi per 100 miliardi, in Italia di nuove tasse su merendine e aerei. Un errore enorme: perché l’ambientalismo ha bisogno di investimenti e di incentivi, non di nuove tasse per continuare come si è sempre fatto. E perché gli elettori si opporranno alla svolta verde, se non ne vedranno i benefici.Continua a leggere