Marcello De Vito torna in libertà

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma –liberoDe, ex presidente del’Assemblea capitolina, arrestato per l’accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei filoni dell’indagine sul nuovo stadio della Roma. Lo ha deciso il Tribunale di Roma accogliendo una istanza del difensore Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e’ stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre. L'articoloDeinproviene da RomaDailyNews.

Affaritaliani : Stadio Roma, De Vito torna libero Tribunale accoglie richiesta della difesa - Noovyis : (Stadio Roma, torna libero l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito) Playhitmusic - - erregi69 : Stadio Roma, torna libero l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito -