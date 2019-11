È morta Emma | la bimba malata che adorava i cani

Addio a Emma : è morta la bimba malata di tumore che riceveva foto di cani da tutto il mondo : Emma Mertens, una bambina di 8 anni del Wisconsin che combatteva contro una rara e inoperabile forma di tumore al cervello, è morta due giorni fa tra le braccia della mamma e del papà. La sua storia aveva fatto il giro del mondo grazie alla sua enorme passione per i cani: la piccola riceveva ogni giorno centinaia di lettere e foto da tutto il mondo.Continua a leggere

U&D - il dolore di Juan Luis corteggiatore di Gemma Galgani : 'Mia figlia è morta a 25 anni' : Tra i protagonisti di Uomini e donne continua ad esserci la dama torinese Gemma Galgani che, in queste settimane, sembra aver trovato un nuovo spasimante. Parliamo del cavaliere Juan Luis, arrivato in studio per conoscerla e per farle dimenticare i tormenti del passato. Juan ha subito conquistato la Galgani ma anche il gradimento del pubblico che segue la trasmissione. Intervistato dal Magazine di U&D, il cavaliere ha avuto modo di ...

Trono Over - Leoluca e Paola sposi : confessione su madre morta - poi Gemma cade : Leoluca Campagna e Paola Plenty sposi: la cerimonia al Trono Over Leoluca Campagna e Paola Plenty si sono sposati e il matrimonio è stato mandando in onda nella puntata di oggi del Trono Over. Sapevamo già delle nozze ma finora erano pochissime le informazioni che avevamo sulla cerimonia, che – ricordiamolo – è stata officiata […] L'articolo Trono Over, Leoluca e Paola sposi: confessione su madre morta, poi Gemma cade proviene ...