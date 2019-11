Alitalia | per Atlantia non ci sono ancora le condizioni per l' offerta

Atlantia dopo il cda : «Non ci sono condizioni per l’offerta su Alitalia» : Nella nota del gruppo attivo nel settore delle concessioni autostradali, tuttavia, non si chiude definitivamente la porta all'operazione. «Resta in ogni caso ferma la disponibilità di Atlantia a proseguire il confronto»

Alitalia - sindacati : 13/12 sciopero di 24 ore del trasporto aereo : sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo venerdì 13 dicembre. Lo hanno proclamato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo. Alla base della protesta, il perdurare della crisi di Alitalia, la situazione del comparto del trasporto aereo, per il quale i sindacati chiedono a tutte le aziende l'applicazione del contratto di settore, e il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo. Atlantia: “Non ancora ...

FINANZA E POLITICA/ La tattica di Francia e Germania per salvare Ilva - Alitalia & co : L'Italia, seguendo di fatto quel che fanno Francia e Germania, potrebbe con un fondo sovrano risolvere crisi come quelle dell'Ilva e di Alitalia

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Novembre : “Buoni risultati” – Alitalia perde 1 milione al giorno : l’inchiesta L’Alitalia ha l’acqua alla gola, ma dà premi d’oro ai dirigenti E io pago! – I commissari distribuiscono un milione per i “Buoni risultati di gestione”. E nominano altri 48 nuovi capi (43 da fuori) di Daniele Martini Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’arma segreta. “In Campania il Cav lancia Caldoro: ‘Avevamo un altro nome, ma ha rifiutato…’” (il Giornale, 14.11). Era Raffaele Cutolo. Modello ...

ILVA - WHIRLPOOL E Alitalia/ Perché l'Italia non fa nascere un Iri 2? : Il momento che sta attraversando l'industria italiana non è sicuramente dei migliori. Forse pensare a una sorta di Iri 2 potrebbe aiutare il Paese

Da Alitalia all’ex Ilva : ecco perché Cdp non può intervenire : L’uscita del leader di Italia Viva,?Matteo Renzi, riapre il tema della discesa in campo di Cassa nel dossier dell’acciaieria di Taranto. Ma i vincoli statutari limitano il margine d’azione della spa di?Via Goito

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...

Alitalia - bruciati oltre 800 milioni in soli 30 mesi. Persi 9 - 2 miliardi in 45 anni di vita : La compagnia è come una fornace volante che, in media, ogni giorno brucia banconote per un valore di circa 900mila euro. Entro il mese di dicembre rischia di non avere più soldi per il carburante e per pagare gli stipendi

Sciopero aerei 25 novembre : fermo del personale di Alitalia e voli a rischio : Lo scorso 25 ottobre c’è stato lo Sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base, che ha coinvolto anche il settore dei trasporti. Per quanto riguarda il comparto aereo, si è registrata una massiccia adesione da parte dei lavoratori, che ha portato alla cancellazione di numerosi voli di Alitalia. La compagnia aerea aveva sottovalutato l’agitazione del personale navigante, che tornerà nuovamente a protestare tra qualche settimana. In ...

Scoppia la grana esuberi per Alitalia : La tensione delle ultime ore sul salvataggio di Alitalia ruota tutto intorno a un termine indicato da Lufthansa nella lettera inviata a Fs e al Mise per annunciare la volontà di essere della partita: precondizioni. Precondizioni è sinonimo di situazioni che si devono verificare o niente soldi sul piatto. E dato che l’ex compagnia di bandiera ha bisogno di un’azionista e di soldi per completare la cordata di salvataggio, ...

Alitalia/ Lufthansa e le false speranze di un vero rilancio : Sembra che Lufthansa voglia entrare nel capitale di ALITALIA. Ma occorre fare attenzione ai piani di ristrutturazione che non aiutano il rilancio

Alitalia - Lufthansa offre 200 milioni : <br>"Tagli alla flotta e al personale" : Sono passati più di due anni dal commissariamento di Alitalia e il salvataggio della compagnia aerea italiana, per quanto vicino, sembra allontanarsi di più giorno dopo giorno. Nell'affaire Alitalia è entrata a gamba tesa la compagnia aerea tedesca Lufthansa, che si è detta pronta ad investire più di tutti gli altri partner, circa 200 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni.La proposta di Lufthansa, arrivata con una lettera inviata a ...

Alitalia - lettera di Lufthansa a Fs e ministero : “Disponibili a considerare l’investimento”. Ma mette paletti anche sul costo del personale : Adesso Lufthansa apre per davvero a un investimento nella nuova Alitalia. In una lettera inviata a Ferrovie dello Stato e al ministero dello Sviluppo Economico, la compagnia tedesca ha spiegato che sarebbe disposta a mettere sul piatto un importo superiore a quanto finora emerso da altri partner di mercato. Tradotto: molto più di Delta Airlines, che era disposta a ‘scommettere’ 100 milioni di euro, una cifra pari al 10% del nuovo ...