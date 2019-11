Liceo Ripetta | ‘Momenti Inclusivi’ | arte | teatro e integrazione

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – Educativo, formativo, artistico e sociale: sono le parole chiave che descrivono il progetto ‘MoviMentInclusivi’, a cura delartistico ‘Via di’ di Roma, rivolto agli studenti delle classi terze, qu, quinte e ai loro genitori. A partire dai temi dell’e dell’inclusione, visti in chiave artistica, sono stati attivati otto laboratori tenuti da otto professionisti. Il progetto, partito il 20 settembre, si concludera’ il 20 dicembre con una performance drama allo ‘Spazio diamante’ di Roma e una mostra fotografica all’interno dell’istituto. L’obiettivo e’ permettere agli studenti di acquisire strumenti di autovalutazione, far crescere la loro sicurezza e cercare di superare il limite che si pongono nell’esplorare nuove possibilita’. Fa paura essere esclusi, non ...

