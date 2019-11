Al Teatro Quirino di Roma il 14 dicembre “I Tesori del Cuore”

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) IDEL CUORE QUANDO UNA NOTTE ATI RIEMPIE L’ANIMA Uno spettacolo di Anyla Kraja 142019,Via delle Vergini, 07 ore 21:00Scoprire, amare e imparare a convivere con la diversità in modo creativo, originale e intelligente: debutta in prima assoluta sul palco deldisabato 14“Ideluno spettacolo ideato dalla violinista Anyla Kraja e scritto a due mani da Alen Xhafa e Angela Ceruti. Lo spettacolo è promosso e prodotto dall’associazione culturale NAM ART, con la partecipazione di artisti e interpreti internazionali: la coreografa e étoile Diana Ferrara, Fausto Di Cesare al pianoforte, Alen Xhafa attore, i danzatori dell’AstraBallet, il light designer Pino Quini, per la regia di Angela Ceruti e con la partecipazione straordinaria dell’attore Livio Beshir. “Ideluno ...

